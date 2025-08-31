Приготовленная таким образом яичница будет мягкой, а не "резиновой".

Обычно яичницу готовят на оливковом или сливочном масле, но есть лучший вариант, который предотвращает подгорание блюда и делает его более вкусным. Об этом пишет Express.

Повар и основательница Fat Girl Hedonist Кари Гарсия утверждает, что для того, чтобы яичница на сковороде получилась более вкусной, ее нужно приготовить со столовой ложкой воды.

"Секретный ингредиент идеальной яичницы - это добавить столовую ложку воды на сковороду в тот момент, когда белки приготовятся примерно на 80 процентов. После добавления воды нужно немедленно накрыть сковороду крышкой и дать пару доварить белки", - пояснила Гарсия.

По ее словам, добавление небольшого количества воды на горячую сковороду создаст много пара, что поможет доготовить верхнюю часть яиц бех их переворачивания.

Этот метод, также известный как жарка на пару, снижает температуру всей сковороды и добавляет влагу, которая помогает яичным белкам готовиться одновременно с желтками. Кроме того, добавленная влага сделает яйца мягкими: они получаются именно мягкими, а не резиновыми.

Ингредиенты

• Одно или два яйца

• Одна столовая ложка воды

• Одна столовая ложка растительного масла

• Соль и перец

• Сковорода с крышкой

Способ приготовления

1. Поставить сковороду на средне-слабый огонь, а когда она нагреется - добавить столовую ложку масла. Желательно использовать оливковое масло, а не сливочное, поскольку оно имеет высокую температуру дымления, а это значит, что блюдо можно готовить при более высокой температуре без вреда для здоровья.

2. Когда масло зашипит - вбейте яйца. Когда они поджарятся примерно минуту-две и уже будут почти готовы - добавьте в сковороду столовую ложку воды. Сразу накройте крышкой. Пусть так яйца готовятся от 30 секунд до двух минут - в зависимости от того, насколько твердой вы любите яичницу.

3. Снимите сковороду с огня, приправьте блюдо солью и перцем.

Ранее УНИАН рассказывал, чем заменить яйца в рационе. По словам диетолога Лорен Панофф, некоторые продукты растительного происхождения обеспечивают столько же белка, сколько и яйцо, а возможно, и больше. Она составила рейтинг 8 растительных продуктов, которые содержат много белка. В список вошли, в частности, овсянка, соевые бобы, тофу, чечевица, черная фасоль, нут.

