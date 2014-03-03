МИД Литвы: Мир не вынес уроков из войны РФ в Грузии в 2008 году

Действия России относительно нарушения украинского суверенитета в Крыму стали возможными, потому что международное сообщество не вынесло уроков из российско-грузинского конфликта 2008 года, когда Россия оккупировала территории Южной Осетии и Абхазии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил перед началом экстренного заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел по обсуждению ситуации в Крыму.

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"Это беспрецедентное событие в ХХІ веке - этого не должно было случиться. Мы должны вынести из этого уроки. Здесь я могу провести параллели между событиями в Крыму и событиями 2008 года. Вероятно, мы не вынесли уроков из тех событий", - сказал Линкявичус.

"Мы должны призвать и убеждать Россию начать прямой диалог с Украиной. Они это должны делать в соответствии с двусторонним договором между Украиной и Россией, когда возникают кризисы, - они должны разговаривать направленно. Без прямого диалога очень трудно провести деэскалацию ситуации. Если диалога не будет, тогда может помочь международное посредничество или международная наблюдательная миссия", - добавил глава литовской дипломатии.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на четверг, 27 февраля, неизвестные с оружием захватили здания Верховного совета автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над зданиями флаги России.

Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии при участии незначительного количества депутатов отправил в отставку главу Совмина Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.

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1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

Также в Крыму с 27 февраля российские военные блокируют работу воинских частей, пограничные посты, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.