Фирташ призвал бизнесменов России применить свое влияние для недопущения эскалации конфликта

Об этом говорится в обращении председателя Совета Федерации работодателей Украины Дмитрия Фирташа к председателю российского Союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину, текст которого передан УНИАН.

«В эту минуту наши страны и народы стоят на пороге войны. Оставим политикам разбираться в причинах произошедшего. Но ситуация обострилась настолько, что сейчас никто не имеет права стоять в стороне. Поэтому свое веское слово обязаны сказать и представители бизнеса. Пока не произошло непоправимое», - говорится в документе.

Читайте такжеАхметов призвал бизнесменов способствовать урегулированию ситуации в Украине, не жалея материальных ресурсов

«От имени деловых кругов нашей страны, которые представляют все ее регионы от Запада до Востока и с Севера на Юг, обращаемся к вам как к авторитетным и ответственным представителям делового сообщества России с призывом применить все свое влияние для недопущения перехода конфликта в горячую стадию», - отмечается в обращении

Фирташ подчеркивает, что бизнесмены, как никто другой знают, что любые вопросы можно решить за столом переговоров.

Он также выразил убеждение, что в таком противостоянии нет и не может быть победителей - проигрывают все.

«И дело даже не в том, что военный конфликт непременно приведет к катастрофическим последствиям для экономик и Украины, и России. И внесет раздор между нашими народами, навсегда затмив их отношения. Ценнее всего - человеческие жизни. Которые мы можем, а поэтому - обязаны спасти», - подчеркнул председатель Совета Федерации работодателей Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России дал разрешение на применение вооруженных сил РФ на территории Украины.