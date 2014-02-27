В Киеве активисты принесли под ВР автомобильные шины
11:52, 27 февраля 2014Политика
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На шинах митингующие наклеили самодельные плакаты с требованием немедленной люстрации власти.
Под ВР принесли автомобильные шины
Митингующие принесли под Верховную Раду несколько десятков автомобильных шин и сложили их перед входом в парламент со стороны Мариинского парка.
Как передает корреспондент УНИАН, на шинах они наклеили самодельные плакаты с требованием немедленной люстрации власти.
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Люди стоят перед зданием парламента в ожидании принятия решений ВР относительно формирования Кабинета министров.
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