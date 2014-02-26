Добкин подал в отставку (фото)
17:35, 26 февраля 2014Политика
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Председатель облгосадминистрации Михаил Добкин передал свои обязанности первому заместителю председателя ХОГА.
Михаил Добкин подал в отставку с поста губернатора Харьковщины
Свою отставку Добкин объяснил тем, что ему необходимо время для подготовки и проведению предвыборной кампаниии на пост президента Украины.
"В связи с необходимостью прохождения процедуры регистрации кандидата на пост Президента Украины и организацией предвыборной кампании в городах Украины", - сказано в заявлении Добкина.
На сайте Харьковской ОГА также сообщается что "для обеспечения стабильно устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения региона, для юридической возможности (поручаю) первому заместителю председателя ХОГА исполнять обязанности руководителя региона".
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