Добкин подал в отставку (фото)

Свою отставку Добкин объяснил тем, что ему необходимо время для подготовки и проведению предвыборной кампаниии на пост президента Украины.

"В связи с необходимостью прохождения процедуры регистрации кандидата на пост Президента Украины и организацией предвыборной кампании в городах Украины", - сказано в заявлении Добкина.

На сайте Харьковской ОГА также сообщается что "для обеспечения стабильно устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения региона, для юридической возможности (поручаю) первому заместителю председателя ХОГА исполнять обязанности руководителя региона".