Брок советует Украине не устраивать "охоту на ведьм", чтобы не провоцировать Кремль

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Брок заявил на пресс-конференции во время сессии Европарламента в Страсбурге.

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"Важно убедиться, что несмотря на эмоции из-за гибели и эмоции из-за завоевания свободы и свержения диктатуры, все же нормальные законы и порядок должны быть установлены. Мы не можем разрешить выборочное правосудие. Мы должны придерживаться единства общества, восток и запад (Украины) должны быть полностью привлечены. Не должно быть охоты на ведьм", - сказал евродепутат.

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"Люди, которые сегодня в скорби, должны приложить невероятные усилия для прощения в обществе. Мы не должны дать повод мощному соседу (России) вмешиваться", - добавил Брок.