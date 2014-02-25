Брок советует Украине не устраивать "охоту на ведьм", чтобы не провоцировать Кремль

12:03, 25 февраля 2014
Политика
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Председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок заявил, что новая власть Украины не должна устраивать охоту на ведьм и преследовать сторонников старой власти, чтобы не дать России повод для вмешательства.

брок / REUTER

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Брок заявил на пресс-конференции во время сессии Европарламента в Страсбурге.

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"Важно убедиться, что несмотря на эмоции из-за гибели и эмоции из-за завоевания свободы и свержения диктатуры, все же нормальные законы и порядок должны быть установлены. Мы не можем разрешить выборочное правосудие. Мы должны придерживаться единства общества, восток и запад (Украины) должны быть полностью привлечены. Не должно быть охоты на ведьм", - сказал евродепутат.

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"Люди, которые сегодня в скорби, должны приложить невероятные усилия для прощения в обществе. Мы не должны дать повод мощному соседу (России) вмешиваться", - добавил Брок.

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