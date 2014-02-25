Брок советует Украине не устраивать "охоту на ведьм", чтобы не провоцировать Кремль
Председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок заявил, что новая власть Украины не должна устраивать охоту на ведьм и преследовать сторонников старой власти, чтобы не дать России повод для вмешательства.
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Брок заявил на пресс-конференции во время сессии Европарламента в Страсбурге.
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"Важно убедиться, что несмотря на эмоции из-за гибели и эмоции из-за завоевания свободы и свержения диктатуры, все же нормальные законы и порядок должны быть установлены. Мы не можем разрешить выборочное правосудие. Мы должны придерживаться единства общества, восток и запад (Украины) должны быть полностью привлечены. Не должно быть охоты на ведьм", - сказал евродепутат.
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"Люди, которые сегодня в скорби, должны приложить невероятные усилия для прощения в обществе. Мы не должны дать повод мощному соседу (России) вмешиваться", - добавил Брок.