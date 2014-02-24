ЦИК объявит о начале президентской избирательной кампании уже сегодня - Турчинов

12:43, 24 февраля 2014
Политика
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Сегодня Центральная избирательная комиссия на своем сайте объявит о начале избирательной кампании и напечатает график подготовки к выборам Президента

Турчинов рассказал о выборах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, об этом на заседании Согласительного СОВЕТА заявил и.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

"Завтра по этому графику могут начинать выдвигаться кандидаты в Президенты Украины", - отметил Турчинов, добавив, что одна из главных проблем - стоимость выборов.

Читайте такжеПрезидент Польши призывает подтвердить легитимность власти в Украине через выборыТакже он дал протокольное поручение бюджетному комитету Верховной Рады рассмотреть возможность сокращения расходов на выборы.

"Выборы Президента должны пройти показательно честно и прозрачно, чтобы мы показали пример, как в демократической стране могут проходить выборы", - отметил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

Этим постановлением внеочередные выборы Президента назначены на 25 мая 2014 года.

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