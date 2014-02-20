В Сумах "Правый сектор" заявил о прекращении перемирия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает информационная служба «Правого сектора» Сумской области со ссылкой на своего лидера Николая Сурженко.

«Вчера мы пошли на вынужденное перемирие для того, чтобы по максимуму мобилизовать Сумы в общем протесте и более-менее безопасно вывезти организованное подразделение Сумской УНСО в столицу, а также выиграть немного времени на подготовку последующих действий. Сумы должны восстать! Слава Победе!», - заявил Сурженко.

Читайте такжеВ Сумах журналисты сообщают о провокациях титушекСейчас сам лидер "Правого сектора" находится с подразделением Сумской УНСО возле Киева и на телефонные звонки не отвечает.

Между тем здание Сумского областного совета взято под усиленную охрану.

Как сообщал УНИАН, в среду, 19 февраля, возле здания Сумского городского отдела милиции произошли столкновения между милиционерами и протестующими, пострадали минимум четверо митингующих и один милиционер. Поздно вечером в Сумах власть и стражи порядка объявили временное перемирие с участниками протестных акций, при достижении соответствующего компромисса на переговорах в областном совете. Прокурор области пообещал отказаться от преследования активистов, которые 19 февраля напали на областной офис Партии регионов и автобус с милиционерами, а также стали участниками столкновений со стражами порядка возле городского отдела милиции. Начальник УМВД Украины в Сумской области заверил, что милиция не будет применять силу к протестующим, если последние не будут нарушать закон. Со своей стороны, представители митингующих заявили, что сделают все, чтобы в Сумской области не пролилась кровь.

20 февраля несколько протестующих активистов вместе с представителями духовенства вошли в административное здание местных органов власти для переговоров с председателем облсовета Геннадием Михайленко, в том числе с требованием, чтобы чиновник вышел из рядов Партии регионов. Однако Михайленко на переговоры не явился, а его заместитель Валерий Толбатов предложил отправить предложения оппозиции в юридический отдел.