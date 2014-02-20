Жители Днепропетровщины блокируют спецпоезд с десантниками, ложась на рельсы

13:17, 20 февраля 2014
Политика
5

Сейчас на станции Орловщины Приднепровской железной дороги находится спецпоезд, состоящий из 12 вагонов со спецтехникой и личным составом 25 отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Об этом сообщает Днепроград со ссылкой на местных жителей.

Люди пытаются блокировать движение поезда, ложась на рельсы. Их, в свою очередь, пытаются оттеснить работники линейного отдела милиции.

В настоящее время блокировку спецпоезда на Киев осуществляют около десяти человек, активисты прибывают и просят о помощи.

Читайте такжеАктивисты блокируют выезд из казарм возле Академии МВДПо состоянию на 12.30 на подмогу около четырем десяткам местных жителей к поселку Мелиоративному отправились три машины с активистами Днепропетровского евромайдана. 

Вчера начальник Черкасского гарнизона Олег Мийкац сказал журналистам, что 25 бригада ВДВ находится на месте дислокации и на Киев не отправляется.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter