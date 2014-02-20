Жители Днепропетровщины блокируют спецпоезд с десантниками, ложась на рельсы

Об этом сообщает Днепроград со ссылкой на местных жителей.

Люди пытаются блокировать движение поезда, ложась на рельсы. Их, в свою очередь, пытаются оттеснить работники линейного отдела милиции.

В настоящее время блокировку спецпоезда на Киев осуществляют около десяти человек, активисты прибывают и просят о помощи.

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Вчера начальник Черкасского гарнизона Олег Мийкац сказал журналистам, что 25 бригада ВДВ находится на месте дислокации и на Киев не отправляется.