Милиция не позволила КУОРа установить палатки возле Лукьяновского СИЗО
21:19, 09 февраля 2014Политика
0
Столичные правоохранители без применения каких-либо спецсредств помешали представителям общественной организации «Коалиция участников оранжевой революции» (КУОР) установить палатки возле Лукьяновского следственного изолятора в знак протеста против содержания там активистов Евромайдана.
В милиции заверили, что никого не задерживали / vinnitsaok.com.ua
Об этом УНИАН сообщили в ГУ МВД Украины в городе Киеве.
Читайте такжеВ Киеве возле Лукьяновского СИЗО собралось несколько десятков радикально настроенных молодых людей - милиция «Милиция без применения каких-либо спецсредств не позволила представителям КУОРа установить палатки возле СИЗО, поскольку те не имели на это каких-либо разрешительных документов», - сказали в главке, отметив, что правоохранители никого не задерживали, и подавляющее большинство людей покинуло территорию вокруг Лукьяновского СИЗО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter