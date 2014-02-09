Милиция не позволила КУОРа установить палатки возле Лукьяновского СИЗО

Об этом УНИАН сообщили в ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Читайте такжеВ Киеве возле Лукьяновского СИЗО собралось несколько десятков радикально настроенных молодых людей - милиция «Милиция без применения каких-либо спецсредств не позволила представителям КУОРа установить палатки возле СИЗО, поскольку те не имели на это каких-либо разрешительных документов», - сказали в главке, отметив, что правоохранители никого не задерживали, и подавляющее большинство людей покинуло территорию вокруг Лукьяновского СИЗО.