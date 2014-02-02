Кличко считает призывы к федерализации Украины путем к ее уничтожению

Об этом заявил лидер ”УДАРа” Виталий Кличко в комментарии журналистам на Майдане Независимости, передает пресс-служба партии.

«Разговоры о возможности федерализации - это провокация. И мы должны сделать все, чтобы такие «идеи» не имели шансов на воплощение. Федерализация Украины - это путь к ее уничтожению. И те, кто призывают становиться на этот путь, - это люди , которые работают против Украины. Их нельзя назвать украинцами», - подчеркнул Кличко.

Отвечая на вопрос журналистов о якобы наличии радикалов на Майдане, лидер ”УДАРа” отмети, что власти пытаются навесить ярлык радикала каждому, кто вышел протестовать, и кто не согласен с режимом Януковича.

”Как могут быть сотни тысяч людей, миллионы украинцев радикалами? Это намеренно спланированная провокация - показать якобы на Майдане собрались люди радикально настроенные. На Майдан вышли люди, которые не хотят жить в условиях тотальной коррупции и беззакония, пренебрежения к своим правам. У них есть два варианта: или бороться, или, как им ”предлагают” власти - в тюрьму”, - сказал Кличко.

Он также отметил, что оппозиция будет делать все для того, чтобы не допустить эскалации ситуации в Украине, и будет продолжать переговоры с властями.

«А чтобы не было различных толкований содержания этих переговоров, мы предлагаем, чтобы они проходили с участием представителей международного сообщества», - подчеркнул Кличко.