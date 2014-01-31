Опубликовано видео, как бойцы "Беркута" стреляют из ружей по активистам
11:24, 31 января 2014Политика
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В сети Интернет появилось видео, которое датировано 22 января
Противостояние с силовиками на Грушевского / REUTERS
На видео видно, как бойцы спецподразделения "Беркут" стреляют из ружей по протестующим.
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"Владельцы оружия сразу обратили внимание на выстрел, который зафиксирован на 94 секунде записи, по их мнению, по уровню отдачи ружья и шума, выстрел был сделан не резиновыми пулями", - прокомментировали видео на странице Евромайдана в Facebook.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 января между протестующими и правоохранителями на Грушевского происходило противостояние.
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