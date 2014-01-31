Опубликовано видео, как бойцы "Беркута" стреляют из ружей по активистам

На видео видно, как бойцы спецподразделения "Беркут" стреляют из ружей по протестующим.

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"Владельцы оружия сразу обратили внимание на выстрел, который зафиксирован на 94 секунде записи, по их мнению, по уровню отдачи ружья и шума, выстрел был сделан не резиновыми пулями", - прокомментировали видео на странице Евромайдана в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 января между протестующими и правоохранителями на Грушевского происходило противостояние.