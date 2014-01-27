МВД проверит информацию из заявления "УПА" про убийство милиционера

В Министерстве внутренних дел проверяют информацию, которая размещена на странице «Украинской Повстанческой Армии» (УПА) в одной из соцсетей, о том, что эта организация берет на себя ответственность за убийство милиционера возле общежития «Беркута».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

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МВД напоминает, что 24 января неизвестные выстрелом в голову убили 27-летнего старшего сержанта отдела государственной службы охраны Голосеевского райуправления милиции.

«По одной из версий, совершение этого убийства связано с массовыми протестами в Киеве, а также с призывами отдельных народных депутатов к силовому противостоянию с милицией», - отмечает УСО МВД.