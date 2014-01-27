Внутренние войска зачистили Сумскую ОГА
02:43, 27 января 2014Политика
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Бойцы внутренних войск милиции окружили палатки с митингующими в Сумах и напали на дом облсовета.
Суми Євроиайдан / Мария Дзвинка
Об этом на своей странице в Twitter сообщает руководитель информцентра Молодежного Националистического Конгресса Мария Дзвинка.
"ВВ окружили палатки Майдана. ОГА зачистили уже. Людей задержали, речь идет и о раненых", - говорится в сообщении.
"У приміщенні було близько 50 мирних майданівців, раптово з 2го поверху прибігли силовики з дубинками. Били всіх",- пише вона.
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