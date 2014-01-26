Митингующие в Запорожье разожгли перед зданием ОГА костры из елок

Участники Майдана в Запорожье продолжают митинговать перед зданим облгосадминистрации, требуя отставки Президента Украины Виктора Януковича и представителей местной власти, в частности, председателя Запорожской ОГА Александра Пеклушенко.

Как передает корреспондент УНИАН, чтобы не замерзнуть (температура воздуха на табло Запорожского глапвпочтампта, расположенного по соседству со зданим ЗОГА - 12 градусов мороза), учасники Майдана начали разжигать на площади перед зданим ЗОГА костры из елок.

Правоохранители, которых, согласно данным официального сайта ГУ МВД Украины в Запорожской области, для обеспечения правопорядка во время акции привлечено 584 человека, данным действиям участников запорожского Майдана пока не препятствуют.

Сами учасники Майдана заявляют, что жгут костры, чтобы согреться и дождаться подкрепления: согласно заявлениям в микрофон ряда активистов, к собравшимся на площади перед ЗОГА майдновцам должны в ближайшее время присоединиться еще около тысячи человек – работники рынков г. Запорожья.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 января, в Запорожье, была попытка штурма ОГА. По данным работников ОГА, ставших свидетелями попытки захвата, она заключалась в том, что учасники майдана – около 3 тыс. человек попытались через заслон милиции пробиться в здание облгосадминистрации. При этом несколько стекол здания ОГА были разбиты брошенными неизвестными предметами. По данным соорганизатора запорожского Майдана - руководителя общественной организации «Украинська справа», от имени которой традиционно подаются заявки на проведение каждое воскресенье перед зданием Запорожской ОГА запорожского майдана Игоря Артюшенко, в результате, 3 человека были госпитализированы с осколочными ранениями, не представляющими угрозы для жизни.

При этом Артюшенко заявил, что организаторы Майдана не планировали и не планируют захватывать здание Запорожской областной государственной администрации.

Милиция открыла уголовное производство.