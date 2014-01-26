В Одессе митингуют в поддержку Майдана, ОГА оцепила милиция

Как передает корреспондент УНИАН, на Приморском бульваре, возле памятника Дюку, собралось, по разным оценкам, до 1 тысячи человек.

Некоторые митингующие держат флаги Евросоюза и Государственные флаги Украины. В числе пришедших на митинг много супружеских пар с маленькими детьми.

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В настоящее время на Думской площади у Приморского бульвара, возле мэрии города (в 200 метрах от Дюка) установлено металлическое ограждение. По периметру здания стоят несколько десятков правоохранителей в шлемах. Возле памятника Александру Пушкину (напротив мэрии) стоят грузовики коммунальных служб, прицепы. Данная техника, таким образом, перекрыла подход к зданию мэрии. Рядом с оградой также находится милицейский автобус.

Как сообщал УНИАН, вчера в Одессе также состоялся митинг в поддержку Евромайдана. На Приморский бульвар, к памятнику Дюку, пришло более 800 человек. Перед ними выступили активисты, прибывшие из Киева, а также те, кто собирается в столицу в ближайшее время.