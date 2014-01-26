В Запорожье от светошумовых гранат пострадали 3 человека, "титушки" начали баррикадировать ОГА

«Титушки» со второго этажа начали кидать в людей камни, протестующие ответили градом камней. Кроме того, «титушки» изнутри разбили окна и начали баррикадировать первый этаж.

По предварительным данным активистов, от гранат, которые использовали силовики в ответ на активные действия протестующих, пострадало три человека, в основном травмированы ноги.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в 14.00 активисты запорожского Майдана начали штурм Запорожской областной государственной администрации.

Активисты кидали в милиционеров камни, а силовики отвечали светошумовыми и газовыми гранатами.