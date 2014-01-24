В Черновцах митингующие прорвались в ОГА с черного хода, часть силовиков покинула здание

В Черновцах часть митингующих прорвались с черного хода в помещение Черновицкой облгосадминистрации и облсовета и сейчас находятся на 1-м этаже здания.

Как передает корреспондент УНИАН, только что милиция разблокировала последнюю баррикаду и был создан коридор сквозь митингующих, по которому часть силовиков - около 30 человек в доспехах - вышли из здания ОГА.

Сейчас в помещении ОГА и облсовета продолжают находиться несколько десятков правоохранителей, которые говорят митингующим, что они выполнят условие покинуть помещение только тогда, когда оно будет передано областной Народной раде.

Переговоры продолжает народный депутат Максим Бурбак. Вместе с тем среди активистов распространяется информация, что глава Черновицкой облгосадминистрации Михаил Папиев около 14 часов покинул помещение и исчез в неизвестном направлении.

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Несколько десятков активистов, вооруженных отобранными у милиции щитами и палками, предпринимают очередную попытку штурма главного входа здания ОГА и облсовета.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах около 500 митингующих штурмовали здание ОГА с черного хода.

Милиция соорудила «живой щит», а также построила баррикаду, которую люди оперативно разобрали и оттеснили правоохранителей внутрь первого этажа облсовета.

Возле помещения Черновицкой ОГА постоянно дежурят несколько карет "скорой помощи". По данным медиков, на эту минуту обратились около 10 человек, которые пострадали от слезоточивого газа и светошумовых гранат, которые бросали милиционеры через разбитые окна в толпу. Среди пострадавших оказался собственный корреспондент УНИАН, оператор и корреспондент местного телеканала ТВА, а также шеф-редактор оппозиционной газеты "Час" Петр Кобевко.

Заместитель председателя облсовета Валерий Манилич сообщил на сессии, что во время штурма травмирован председатель Черновицкого областного совета Михаил Гайничеру.