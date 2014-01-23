Бекешкина опровергла слова Азарова: Майдан представляет всю Украину

Социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина опровергла заявление премьера Николая Азарова о том, будто Майдан представляет, как он сказал, «только три западные области». «Майдан представляет, конечно, всю Украину», - сказала Бекешкина «Голосу Америки».

Она также считает, что если власть применит против митингующих оружие, масштабы сопротивления возрастут.

«Если этот силовой сценарий будет продолжаться, я думаю, что Майдан будет разогнан с кровью, с силой, но начнется партизанская война. Партизанская война по всей - ну, по крайней мере по Западной Украине, по Центральной - это начнется. Люди не очень склонны к участию в силовых акциях. Например, в вооруженных объединениях готовы участвовать 0,9 процента. Но с другой стороны, это немало. Это более 300 тысяч человек. В Западной Украине это более трех процентов. Западная Украина станет для власти Вандеей», - сказала она.

По словам Бекешкиной, «в Украине насадить авторитарный режим можно только с помощью кровавой диктатуры, и то не везде. И я подозреваю, что этот сценарий нарастания агрессии, эскалации насилия пишется не в Украине . Потому что никому в Украине он не нужен, в том числе Виктору Федоровичу Януковичу. Но вокруг него сейчас, очевидно, взяла верх и команда , которая ведет Украину к катастрофе».

Социолог также опровергла заявление премьера Николая Азарова о том, будто бы Майдан представляют, как он сказал, «только три западные области».

«Майдан представляет, конечно, всю Украину, хотя больше там людей с Запада и из Центра. Но там есть также люди с Востока. А вот в антиМайдане людей с Запада и Центра очень мало».