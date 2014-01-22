День Соборности в Украине: стрельба, первые жертвы и неудачная попытка диалога

В 8.10 утра правоохранительные органы пошли на штурм на улице Грушевского, захватив всю улицу и Европейскую площадь.

Митингующие, в свою очередь, пошли в атаку на «Беркут» и оттеснили спецназовцев на исходную позицию с помощью камней, петард и «коктейлей Молотова».

В это время Генеральная прокуратура Украины подтверждает факт гибели второго митингующего на Грушевского.

“В холле библиотеки, на столе, был обнаружен труп мужчины с двумя огнестрельными ранениями (в голову и грудь). При нем был найден паспорт и личные вещи. Кроме того, около 9 часов утра в помещении библиотеки был обнаружен еще один мужчина с огнестрельными ранениями, который находился без сознания. Последний погиб”, - говорится в сообщении.

Около 13.00 дня "Беркуту" удалось оттеснить митингующих с Грушевского и разобрать баррикады. Под натиском спецназовцев люди массово бежали с Европейской площади в сторону Евромайдана.

После отступления на исходные позиции спецназовцы МВД дождались, когда волна людей с Майдана снова подойдет на Грушевского и тогда силовики снова перешли в наступление, оттеснив митингующих к гостинице “Днепр” и к Крещатику. Во время наступления были захвачены несколько активистов. Их правоохранители забрали к себе в тыл.

Митингующие начали массово жечь автомобильные шины, и Грушевского затянуло огромным облаком черного дыма.

В СМИ попала информация об эвакуации сотрудников офисов и магазинов на Крещатике - о якобы готовящемся разгоне протестующих.

Подогрело слухи о готовящемся разгоне появление бронетехники на улице Грушевского и возле Кабмина.

В течение некоторого времени милиция и протестующие на Грушевского поочередно оттесняли друг друга.

В частности, силовики попытались погасить огненный заслон из покрышек брандспойнтами.

Периодически в митингующих стреляли газовыми и свето-шумовыми гранатами. Митингующие в ответ кидали "коктейли Молотова" и камни. Люди постоянно курсировали с Майдана до Грушевского и в обратном направлении, а возле отеля "Днепр" начали строить вторую линию баррикад.

Тем временем с заявлениями по поводу событий в Киеве выступили многие западные и российские политики.

Так, в Госдуме РФ приняли заявление "Об обстрении ситуации в Украине", где утверждалось, что протесты в Украине приобретают «все более масштабный и агрессивный характер», «по существу, имеют место попытки свержения легитимных институтов власти в стране силовым путем».

Несколько заявлений сделали в соседней Польше. Местная оппозиция призвала ЕС не отворачиваться от Украины, а польский президент попросил Виктора Януковича остановить кровопролитие.

Глава Еврокомиссии Жозе-Мануель Баррозу заявил, что он "шокирован" смертью демонстрантов и призвал стороны конфликта к "настоящему диалогу".

На Всемирном экономическом форуме в Давосе память погибших в Киеве почтили минутой молчания.

Также сегодня произошла попытка переговоров между оппозицией и представителями власти, включая Президента Украины Виктора Януковича.

После около трех часов, проведенных в здании АП, лидеры оппозиции вышли и без комментариев удалились. Позже на Майдане они заявили, что переговорный процесс оказался фактически безрезультатным.