На Грушевского возобновились столкновения, слышны выстрелы
21:52, 21 января 2014Политика
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Перемирие на улице Грушевского в Киеве закончилось
На Грушевского снова стреляют
Как передает корреспондент УНИАН, в сторону стражей порядка полетели несколько «коктейлей Молотова».
Люди, которые стояли у забора между стадионом «Динамо» и Мариинским парком, поспешно спускаются вниз на площадь перед стадионом. Слышны также выстрелы со стороны милиции. Газ еще не задействовали.
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