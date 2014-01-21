На Грушевского возобновились столкновения, слышны выстрелы

Как передает корреспондент УНИАН, в сторону стражей порядка полетели несколько «коктейлей Молотова».

Люди, которые стояли у забора между стадионом «Динамо» и Мариинским парком, поспешно спускаются вниз на площадь перед стадионом. Слышны также выстрелы со стороны милиции. Газ еще не задействовали.