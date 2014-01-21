На Грушевского возобновились столкновения, слышны выстрелы

21:52, 21 января 2014
Политика
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Перемирие на улице Грушевского в Киеве закончилось

На Грушевского снова стреляют

Как передает корреспондент УНИАН, в сторону стражей порядка полетели несколько «коктейлей Молотова».

Люди, которые стояли у забора между стадионом «Динамо» и Мариинским парком, поспешно спускаются вниз на площадь перед стадионом. Слышны также выстрелы со стороны милиции. Газ еще не задействовали.

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