На Майдане неизвестные в масках бросили файер возле стелы Независмости

В частности, в толпе возле стелы Независимости люди в масках подожгли и бросили файер возле пункта обогрева. Впрочем, организаторы активистов среагировали оперативно, попросив митингующих отойти на несколько шагов от провокаторов и не ввязываться в конфликт.

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Файер быстро потушили, а провокаторов вывели под руки из толпы и отпустили, передает ForUm.

После этого организаторы повторно огласили правила поведения в подобных провокациях и попросили студентов не вмешиваться в конфликты и при малейшем подозрении отходить от места провокации.