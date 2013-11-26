На Майдане неизвестные в масках бросили файер возле стелы Независмости
19:15, 26 ноября 2013Политика
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На Майдане Незалежности, где проходить митинг в поддержку евроинтеграции Украины, осуществлена очередная провокация: неизвестные бросили файер под стелу Независимости.
В частности, в толпе возле стелы Независимости люди в масках подожгли и бросили файер возле пункта обогрева. Впрочем, организаторы активистов среагировали оперативно, попросив митингующих отойти на несколько шагов от провокаторов и не ввязываться в конфликт.
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Файер быстро потушили, а провокаторов вывели под руки из толпы и отпустили, передает ForUm.
После этого организаторы повторно огласили правила поведения в подобных провокациях и попросили студентов не вмешиваться в конфликты и при малейшем подозрении отходить от места провокации.
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