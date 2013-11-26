Драку из-за автобуса СБУ на Европейской площади спровоцировали митингующие - очевидец

Журналист и основатель движения «Я ненавижу Укравтодор» Андрей Черников рассказал, что потасовка между сотрудников спецподразделения «Беркут» и митингующими на Европейской площади в Киеве была спровоцирована, по всей видимости, участниками Евромайдана.

По словам Черникова, все началось с появления на углу Трехсвятительской и Крещатика белого микроавтобуса Volkswagen, который был идентифицирован оппозиционерами, как автомобиль с прослушкой.

«После своего выступления к микроавтобусу подошел решительный Яценюк, милиционер, стоявший рядом с машиной, пытался тому что-то объяснить. Затем подошел Тягнибок. За ними пошли и другие люди. Сразу прошел слух, что это машина прослушки. Кто-то снял с машины номера, затем ее снова начали раскачивать. Люди фонариками и телефонами посветили сквозь стекло, за ним четко просматривалась фигура водителя», - рассказывает журналист.

Он акцентирует внимание на том, что на помощь заблокированному автомобилю направились бойцы спецподразделений. ««Беркут» подошел к нам вплотную и остановился. Толпа медленно пошла на спецназ. Чуть-чуть потолкались. «Беркут» выжидал. И тут на спецназ рванула толпа человек из 200, сзади бежали другие. Спецназ начал отбиваться дубинками. Первые пострадавшие выскакивали из толпы, приходили в себя и снова лезли в драку. Вскоре было видно, как была пущена струя газа, но она направлена была не «Беркутом», а в «Беркут» кем-то из толпы», - описывает события очевидец.

Как сообщал УНИАН, за препятствование деятельности сотрудникам СБУ, которых вчера на Европейской площади заблокировали митингующие, открыто уголовное производство.

Как потом сообщили в пресс-службе СБУ, в автомобиле, задержанном возле митинга на Европейской площади вечером 25 ноября, находились сотрудники СБУ.

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"В транспортном средстве, задержанном митингующими, находились сотрудники СБУ, которые в соответствии со своей компетенцией выполняли задачу по выявлению с помощью технических средств, радиоканалов возможного управления взрывными устройствами в местах массового скопления людей", - отметили в СБУ, подчеркнув, что такие меры сотрудниками службы всегда принимаются в рамках обеспечения антитеррористической безопасности во время всех массовых акций.

Также в СБУ заметили, что отдельные граждане "своими дерзкими действиями повредили транспортное средство, технику которая была в нем, а также нанесли телесные повреждения сотрудникам ведомства при исполнении ими служебных обязанностей, применив в том числе слезоточивый газ". В СБУ отметили, что такие действия происходили при непосредственном участии отдельных депутатов. В СБУ заявили, что "это заявление следует рассматривать как официальное сообщение и оно должно объективно и всесторонне расследоваться соответствующими правоохранительными органами".