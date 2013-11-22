Хештег #Євромайдан возглавил список трендов Твиттер
Хештег #Євромайдан уже несколько часов возглавляет список трендов Твиттер
Акция протеста против приостановку евроинтеграции Украины стала наиболее обсуждаемым событием последних суток в соцсети Твиттер.
Соответствующий хэштег уже несколько часов подряд занимает первое место в списке трендов.
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Напомним, после того как Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, во многих городах Украины, в частности, Киеве, начались акции протеста.
Как сообщал УНИАН ранее, организаторы акции в Киеве призывают Президента Украины Виктора Януковича выполнить все условия, которые выдвинул ЕС для подписания Соглашения об ассоциации, и планируют продолжать акцию в течение, как минимум, трех дней.
Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите Восточного партнерства 28-29 ноября.