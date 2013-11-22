Ночь на Евромайдане. Фотогалерея
В ночь с 21 на 22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве продолжалась акция протеста против остановки процесса евроинтеграции
По разным данным, на акции присутствовали от 1000 до 1500 митингующих, а также сотрудники Беркута, журналисты и политики
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Организаторы акции призывают Президента Украины Виктора Януковича выполнить все условия, которые выдвинул ЕС для подписания Соглашения об ассоциации.
Организаторы планируют продолжать акцию в течение, по меньшей мере, трех дней.
Поводом для акции стало то, что Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами
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Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.
Сегодня в 10.00 на Майдане Независимости под дождем находилось примерно 50 человек