Ночь на Евромайдане. Фотогалерея

По разным данным, на акции присутствовали от 1000 до 1500 митингующих, а также сотрудники Беркута, журналисты и политики

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Организаторы акции призывают Президента Украины Виктора Януковича выполнить все условия, которые выдвинул ЕС для подписания Соглашения об ассоциации.

Организаторы планируют продолжать акцию в течение, по меньшей мере, трех дней.

Поводом для акции стало то, что Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами

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Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

Сегодня в 10.00 на Майдане Независимости под дождем находилось примерно 50 человек