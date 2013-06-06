Ефремов объясняет: ПР нет резона покупать «тушек», которые не приносят пользы

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов называет обманом заявление представителей оппозиции, что Партия регионов «перекупает» их депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам Ефремова, те депутаты, которые выходят из фракций оппозиции, «не голосуют с нами». По его словам, в такой ситуации возникает вопрос: «Зачем покупать кого-то, кто не работает в нашу пользу?».

По теме: Бютовец заявляет, что ему предлагали стать «тушкой» за 5 миллионов долларов

Ефремов назвал такие заявления оппозиции - «обманом, провокациями».

Он считает, что депутаты-мажоритарщики, состоящие в оппозиционных фракциях, «уже не знают, как объяснить своим избирателям, чем они занимаются в парламенте, где постоянно оппозиция блокирует его работу».

По мнению Ефремова, именно действиями оппозиции спровоцированы выходы народных депутатов из фракций оппозиции.