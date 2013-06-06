Бютовец заявляет, что ему предлагали стать «тушкой» за 5 миллионов долларов

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, депутат Владимир Шкварилюк отметил, что с ними во время брифинга нет еще одного депутата, с которым также “разговаривали представители Партии регионов и предлагали взятку от 3 до 5 млн долларов”.

“Нет по одной простой причине: он не устоял, наверно, или под давлением шантажа, или под амбициями, которые ему дали деньги. Это Владимир Купчак”, - сказал Шкварилюк.

Депутат заявил, что в прошлую субботу к нему лично пришли представители ПР и предложили 5 млн. долларов за голосование за экономические вопросы без написания заявления о выходе из фракции.

По теме: Рыбак назвал имена еще двух «тушек» из Батькивщины

Шкварилюк считает, что взятка ему предлагался потому, что он был руководителем областной организации политической партии “Фронт Змін” и потому что он, “как они считают, приближен к Арсению Яценюку”.

“То есть сегодня идет целевой удар по Арсению Яценюку. И выхватываются люди из фракции “Батькивщина”, особенно те, которые по спискам “Фронта Змін”, - отметил Шкварилюк.

В свою очередь народный депутат Ольга Сикора отметила, что идет наступление на оппозицию и мажоритарщиков. По ее словам, еще в начале работы нынешней ВР ей предлагали 6 млн. долларов за вступление во фракцию ПР или же 2 млн. за отказ вступить в состав фракции “Батькивщина”.

Она отметила, что депутатам предлагают не только деньги на личные нужды, но и “деньги на округ и решение любых проблем”.

Депутат Василий Гладий также отметил, что на оппозиционеров оказывается сумасшедшее давление и запугивание. Он сообщил, что ПР ему также предлагала деньги за выход из фракции.

В свою очередь депутат Валерий Лунченко заявил, что ему также предлагали 3-5 млн. долларов, и отметил, что попытки подкупа происходят и в других фракциях.

“В первую очередь стоит задача развалить наибольшую оппозиционную фракцию “Батькивщина”, - сказал он.

А народный депутат Анатолий Дырив сказал, что они остро будут реагировать на подобные случаи. Он напомнил, что вскоре должен состояться съезд “Батькивщины”, где будут приняты “определенные решения”.

«Некоторые представители “Батькивщины” - и это законно - будут ставить вопрос: “Арсений Петрович, почему у вас так много «тушек»?», - сказал Дырив.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил о выходе из фракции «Батькивщина» народных депутатов Купчака (избран в округе № 84 в Ивано-Франковской области) и Вячеслава Кутового (избран в округе № 95 в Киевской области).