Азаров: оппозиция дискутирует на уровне - «вы виноваты в том, что зимой день короче»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал, открывая заседание Кабинета министров.

"Я сказал народным депутатам (во время рассмотрения вопроса отставки правительства - УНИАН), что конструктивная критика – абсолютно необходимый катализатор для совершенствования государственной политики. И правительство, что бы ни было, готово сотрудничать с теми, кто искренне беспокоится о будущем Украины. Но дискуссия на уровне - «вы виноваты в том, что зимой день короче, чем летом» - не имеет ни смысла, ни абсолютно ничего общего с поиском успешных путей развития страны. Я надеялся, что предметом дискуссии станет детальный анализ программы активизации экономики Украины, разработанной правительством. Но, как оказалось, практическая работа оппозицию не интересует. Не способны они на профессиональный прагматический анализ и сотрудничество. Напротив, они наглядно продемонстрировали обществу, что заинтересованы лишь в дестабилизации ситуации. А отвечать ни за прошлые свои решения, ни за будущие действия не хотят. Украине не нужны такие претенденты на власть", - сказал Н.Азаров.

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Он еще раз поблагодарил конструктивную часть Верховной Рады Украины за поддержку правительства и за деловую критику. В то же время глава правительства отметил, что вопрос совершенствования персональной работы членов правительства, руководителей центральных органов государственной власти с депутатским корпусом, комитетами и фракциями выделен в отдельное направление деятельности, и пообещал жестко контролировать такое взаимодействие.

"Убежден, что эта работа даст положительный результат. Потому что она в интересах страны. Не может развиваться страна, в которой Президент, правительство и парламент блокируют работу друг друга. Такое мы уже видели в недавней истории. Кстати, и искренние друзья Украины однозначно настаивают на том, что между выборами оппозиция должна конструктивно работать в парламенте, а не на улицах. Буквально на днях в беседе со мной это говорили и Президент Квасневский, и исполняющий обязанности президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ господин Гроссрук и другие европейские политики. Давайте вместе прислушаемся к дружеским советам опытных политиков из тех стран, к семье которых следует Украина", - подчеркнул Н.Азаров.