Оппозиция не набрала голосов за отставку Азарова (голосование по фракциям)

Верховная Рада не поддержала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 190 (при необходимых 226 – УНИАН) из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Из фракции Партии регионов за отставку правительства не голосовал ни один депутат. Из фракции «Батькивщина» - «за» проголосовали 88 из 95 членов фракции, «УДАР» - «за» 35 из 42, КПУ – «за» 21 из 32 депутатов, внефракционные - 10 из 32. Фракция ВО «Свобода» голосовала за отставку правительства в полном составе – 36 депутатов.

Постановлением предусматривалось принять резолюцию о недоверии Кабинету министров Украины.

В документе отмечено, что деятельность Кабмина является нелегитимной, поскольку в нарушение требований статьи 114 Конституции Украины на рассмотрение Верховной Рады не была подана Программа деятельности Кабинета министров Украины.

Проектом постановления предусматривалось признать, что правительственные инициативы бессистемны и показали свой антинародный характер, а следствием медицинской реформы стало закрытие заведений здравоохранения и увольнение медицинского персонала.

«В результате пенсионной реформы был увеличен пенсионный возраст и страховой стаж. Правительством практически провален евроинтеграционный процесс, игнорируются требования и рекомендации ЕС в части декриминализации законодательства, приведения избирательного законодательства к европейским стандартам, преодоления выборочного правосудия», - говорится в проекте постановления.

В нем также отмечено, что правительство не обеспечило реализацию мероприятий по противодействию коррупции; активными темпами растет задолженность по заработной плате и социальных выплат отдельным категориям населения.

«С начала 2013 года количество зарегистрированных безработных в Украине увеличились почти на 100 тысяч людей; сохраняется стабильная тенденция падения промышленного производства: в январе 2013 года - минус 3,2%, в феврале 2013 года - минус 6%», - говорится в документе.

Как известно, согласно законодательству, резолюция о недоверии Кабинету министров Украины считается принятой, если за это проголосовало большинство от конституционного состава Верховной Рады.

Следствие принятия Верховной Радой резолюции о недоверии Кабмину - отставка всего состава правительства.

Вопрос об ответственности Кабмина не может рассматриваться Верховной Радой более одного раза на протяжении одной сессии, а также на протяжении года после одобрения Программы деятельности Кабинета министров Украины.