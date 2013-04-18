Регионал требует от Яценюка извинений за обвинение в кнопкодавстве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Медяник сказал во время брифинга после заседания ВР.

«Сегодня Арсений Петрович (Яценюк) назвал с трибуны Верховной Рады мою фамилию, и он обвинил, что я якобы занимаюсь «кнопкодавством» и нажимаю одновременно две-три кнопки», – сказал В.Медяник и прибавил, что при этом А.Яценюк представил фотодоказательства.

Однако, по словам В.Медяника, хотя на этих фото действительно видна его спина, но не видно даже, чтобы он нажимал хоть одну кнопку.

«Скажу больше, в этом костюме я был вчера», – прибавил он.

«Я прошу Арсения Петровича лично, если у вас такие доказательства и нет других, – извиниться передо мной лично за то, что вы обвинили меня с трибуны Верховной Рады, что я занимаюсь «кнопкодавством», – сказал он.

Кроме того, В.Медяник заметил, что просил председателя ВР предоставить ему слово для выступления после обвинений от А.Яценюка, однако слово не было предоставлено, потому что оппозиция заблокировала трибуну.

Также на вопрос журналистов, может ли эта ситуация дойти до суда, В.Медяник сказал, что если нужно будет, «то я дойду и до суда».

В.Медяник также сообщил, что завтра обнародуют фото, на которых видно, что депутаты от оппозиции голосуют за себя и своих коллег.

«Даже если это у нас есть, мы не срываем из-за этого работу ВР», – сказал он.

В.Медяник также заметил, что депутаты от оппозиции, которые сегодня бегают по залу ВР с телефонами и фотоаппаратами, должны определиться для себя: их избирали как депутатов или как фотографов.