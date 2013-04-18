Клюев: Украинские власти приветствует решение ЕП по упрощению визового режима

Как сообщает пресс-служба СНБО, об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев после встречи с Послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Чешской Республики, Специальным представителем по вопросам «Восточного партнерства» Петром Марешем.

По словам А.Клюева, это решение Европарламента является очередным шагом к подписанию Соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Секретарь СНБО Украины также подчеркнул пример позитивного сотрудничества разных политических сил в украинском парламенте – представителей власти и оппозиции, – благодаря которому был доработан и принят в этот же день пакет антикоррупционных законов. «Это также очередной шаг Украины в направлении Евросоюза», - сказал А.Клюев.

Во время самой встречи с П.Марешем, стороны обсудили процесс евроинтеграции Украины, опыт Чехии в проведении реформ в экономической и правовой сферах.

А.Клюев и П.Мареш также коснулись возможностей по углублению сотрудничества в рамках «Восточного партнерства».

Как известно, 18 апреля Европейский парламент дал согласие на вступление в силу Соглашения о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Содружеством об упрощении оформления виз. Ранее, 22 марта настоящий документ ратифицировала Верховная Рада Украины.