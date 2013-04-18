Дочь Джарты избрали судьей Хозяйственного суда Киева пожизненно
Верховная Рада Украины избрала бессрочно судьей Хозяйственного суда города Киева Викторию Джарты.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 232 народных депутата из 372, зарегистрированных в сессионном зале.
*** Виктория Джарты является дочерью известного политика, представителя Партии регионов, председателя Совета Министров АР Крым Василия Джарты, который умер в августе 2011 г.
Виктория Джарты (1980 г.р.), по информации «Украинской правды», в феврале 2002 года начала работать специалистом 2-й категории в Хозяйственном суде Донецкой области. В апреле 2002 года была переведена на должность помощника судьи, а с декабря 2002 года по апрель 2008 года работала помощником первого заместителя председателя Донецкого апелляционного хозяйственного суда.
В апреле 2010 года Президент Виктор Янукович своим указом перевел судью В.Джарты в Хозяйственный суд Киева.
В мае 2011 года Высший совет юстиции назначил Викторию Джарты заместителем председателя Хозяйственного суда Киева.