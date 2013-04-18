Дочь Джарты избрали судьей Хозяйственного суда Киева пожизненно

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 232 народных депутата из 372, зарегистрированных в сессионном зале.

*** Виктория Джарты является дочерью известного политика, представителя Партии регионов, председателя Совета Министров АР Крым Василия Джарты, который умер в августе 2011 г.

Виктория Джарты (1980 г.р.), по информации «Украинской правды», в феврале 2002 года начала работать специалистом 2-й категории в Хозяйственном суде Донецкой области. В апреле 2002 года была переведена на должность помощника судьи, а с декабря 2002 года по апрель 2008 года работала помощником первого заместителя председателя Донецкого апелляционного хозяйственного суда.

В апреле 2010 года Президент Виктор Янукович своим указом перевел судью В.Джарты в Хозяйственный суд Киева.

В мае 2011 года Высший совет юстиции назначил Викторию Джарты заместителем председателя Хозяйственного суда Киева.