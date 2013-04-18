Рыбак объявил перерыв и пригласил лидеров фракций для консультаций

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак пригласил лидеров фракций парламента для проведения консультаций.

Перед этим в ВР рассматривался вопрос о назначении судей.

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк подчеркнул, что фракции оппозиции требуют перерыва с тем, чтобы обсудить вопрос процедуры назначения судей.

По его словам, на сегодняшний день эта процедура непрозрачная.

После этого был объявлен перерыв, сейчас начались консультации.