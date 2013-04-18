Рыбак объявил перерыв и пригласил лидеров фракций для консультаций
13:21, 18 апреля 2013Политика
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В Верховной Раде Украины объявлен перерыв на 15 минут.
Рыбак созвал руководителей фракций для обсуждения вопроса назначения судей
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак пригласил лидеров фракций парламента для проведения консультаций.
Перед этим в ВР рассматривался вопрос о назначении судей.
Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк подчеркнул, что фракции оппозиции требуют перерыва с тем, чтобы обсудить вопрос процедуры назначения судей.
По его словам, на сегодняшний день эта процедура непрозрачная.
После этого был объявлен перерыв, сейчас начались консультации.
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