У Богатыревой отвергли закупку «скорых» по завышенным ценам

"В ряде электронных СМИ со ссылкой на канал ТВi было обнародовано сообщение о том, что якобы в нарушение интересов государства Министерством здравоохранения Украины было приобретено 216 новых медицинских автомобилей Peugeot Boxer. Это сообщение содержало ложную информацию о том, что" за каждую машину Минздрава во главе с Раисой Богатыревой отдал ООО "КРАС" 649 тыс гривен, зато эксперты оценили машину со всем имеющимся в ней оборудованием в 465 тыс ", - говорится в сообщении Минздрава.

Также в нем отмечается, что данная информация является недостоверной в том, что за время пребывания Р. Богатыревой на должности Министра здравоохранения Украины Министерство здравоохранения не делало никаких закупок автомобилей скорой помощи. Впрочем, автомобили, которые соответствовали в материалах СМИ, были закуплены еще до назначения Р.Богатыревой на должность Вице-премьер-министра Украины - Министра здравоохранения Указом Президента Украины 89/2012 от 14 февраля 2012 года.

Документация конкурсных торгов на выполнение бюджетной программы КПКВ 231380 "Развитие экстренной медицинской помощи (приобретение медицинского автотранспорта) в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве" была утверждена 23 августа 2011 года протоколом № 42 заседания Комитета по конкурсным торгам МЗ Украины.

25 августа 2011года была начата процедура открытых торгов на предмет закупки.

26 октября 2011 года состоялось раскрытие тендерных предложений. По результатам акцептован предложение ООО "Крас".

29 ноября 2011 с ООО "Крас" заключен договор о закупке 216 единиц автомобилей скорой медицинской помощи на сумму 649 800 грн. за единицу.

23 декабря 2011 МЗ Украины в лице Председателя Комитета по конкурсным торгам МЗ Украины Г.М.Калишенко заключила с ООО "Крас" дополнительное соглашение, согласно которому предусмотрена предварительная оплата по договору в сумме 100%, а также обеспечение поставки товара в течение 90 календарных дней со дня поступления средств. А уже 26 декабря 2011 было перечислено 100% предоплату по договору на общую сумму 140 356 800 грн.

Несмотря на получение средств, поставщик не выполнил условия договора и не поставил автомобили скорой медицинской помощи в указанный срок, выяснилось уже после назначения Г. Богатыревой на должность Вице-премьер-министра Украины - Министра здравоохранения Украины.

По инициативе Министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой Государственным украинским объединением "Политехмед" в защиту государственных интересов за несвоевременную поставку автомобилей для экстренной скорой медицинской помощи типа В было осуществлено начисление пени и штрафа в размере 27 350 082,00 грн. и обращения в Хозяйственный суд г. Киева с исковым заявлением о взыскании денежных средств (штрафных санкций).

Хозяйственным судом г. Киева принято решение о взыскании с ООО "Фирма" Крас "штрафных санкций в размере 27 350 082,00 грн.

Постановлением Государственной исполнительной службы Украины по заявлению Министерства здравоохранения 07.03.2013 открыто исполнительное производство ОП № 36962630 о принудительном взыскании с фирмы "КРАС" в форме Общества с ограниченной ответственностью в пользу Министерства здравоохранения Украины штрафные санкции (пеню) за невыполнение обязательства по договору в сумме 27 350 082,00 грн.