Чорновил думает, что оппозиция «сдала» Власенко, чтобы договориться с властью

Такое мнение высказал народный депутат III - VI созывов Тарас Чорновил.

«Мне кажется, что господина Власенко сдали, и это является элементом этих договоренностей: разблокировали, чтобы завести новых депутатов, чтобы сделать демонстрацию того, что есть определенные договоренности, потом немножко нагрели ситуацию. Давайте вспомним, начало этих всех событий, этих всех отставок, - это иск в прокуратуру, который подал депутат-свободовец. Там очень много просчитывается элементов определенных игр», - заявил Чорновил в эфире «5 канала».

«Сначала были громкие заявления, что мы блокируем ради Власенко, потом тихонько разблокируют и пропускают в Верховную Раду человека, о котором сам Сергей говорит с большим сомнением, я не готов подтвердить, но говорят, что этот человек из команды Жвании. Далее - абсолютно маразматическое объяснение этой ситуации из уст Турчинова, которое юридически бессмысленное и политически бессмысленное. Мне кажется, можно говорить о том, что будут определенные договоренности: вы нас не трогайте, вы нам дайте какие-то возможности, в народе это называется - полтаблетки «Виагры», - отметил политик.