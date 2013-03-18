ЦИК уже назначила нового депутата на место Власенко

17:16, 18 марта 2013
Политика
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Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Романа Стаднийчука вместо Сергея Власенко, которого Высший административный суд Украины досрочно лишил полномочий.

Власенко нашли замену

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла ЦИК сегодня на заседании.

Р.Стаднийчук проживает в Шаргородском районе Винницкой области и является беспартийным. Он - управляющий партнер адвокатского объединения “Немесида”, включен в избирательный список “Батькивщины” под № 65.

Как сообщал УНИАН, 6 марта ВАСУ досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника Юлии Тимошенко С.Власенко. Суд принял это решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.

В оппозиции заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак сделал представление в ВАСУ.

С.Власенко обжаловал в Верховном суде решение ВАСУ.

По словам лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка, сегодня, 18 марта, в Конституционный суд Украины было направлено представление об официальном толковании норм Конституции о возможности вынесения судебных решений по делам, аналогичным делу С.Власенко.

Также о лишении С.Власенко депутатского мандата направлен иск в Европейский суд по правам человека.

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