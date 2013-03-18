ЦИК уже назначила нового депутата на место Власенко
Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Романа Стаднийчука вместо Сергея Власенко, которого Высший административный суд Украины досрочно лишил полномочий.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла ЦИК сегодня на заседании.
Р.Стаднийчук проживает в Шаргородском районе Винницкой области и является беспартийным. Он - управляющий партнер адвокатского объединения “Немесида”, включен в избирательный список “Батькивщины” под № 65.
Как сообщал УНИАН, 6 марта ВАСУ досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника Юлии Тимошенко С.Власенко. Суд принял это решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.
В оппозиции заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак сделал представление в ВАСУ.
С.Власенко обжаловал в Верховном суде решение ВАСУ.
По словам лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка, сегодня, 18 марта, в Конституционный суд Украины было направлено представление об официальном толковании норм Конституции о возможности вынесения судебных решений по делам, аналогичным делу С.Власенко.
Также о лишении С.Власенко депутатского мандата направлен иск в Европейский суд по правам человека.