ЦИК уже назначила нового депутата на место Власенко

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла ЦИК сегодня на заседании.

Р.Стаднийчук проживает в Шаргородском районе Винницкой области и является беспартийным. Он - управляющий партнер адвокатского объединения “Немесида”, включен в избирательный список “Батькивщины” под № 65.

Как сообщал УНИАН, 6 марта ВАСУ досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника Юлии Тимошенко С.Власенко. Суд принял это решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.

В оппозиции заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак сделал представление в ВАСУ.

С.Власенко обжаловал в Верховном суде решение ВАСУ.

По словам лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка, сегодня, 18 марта, в Конституционный суд Украины было направлено представление об официальном толковании норм Конституции о возможности вынесения судебных решений по делам, аналогичным делу С.Власенко.

Также о лишении С.Власенко депутатского мандата направлен иск в Европейский суд по правам человека.