Власенко считает, что оппозиция не слишком агрессивно за него борется
Власенко считает, что Объединенная оппозиция не достаточно агрессивно борется за его права.
Защитник Юлии Тимошенко, бывший народный депутат Сергей Власенко считает, что Объединенная оппозиция не достаточно агрессивно борется за его права и отмечает, что принятие депутатской присяги Романом Стаднийчуком - это вопрос лично к Стаднийчуку, а не к Объединенной оппозиции.
Об этом Сергей Власенко заявил в эфире «5 канала».
«Мне трудно быть объективным в этой ситуации, однако, если бы на моем месте был кто-то другой, а я был бы объединенной оппозицией - я бы, конечно, действовал другим способом и немного жестче», - завил Власенко.
Сергей Власенко отметил то, что Роман Стаднийчук уволился с места работы 28 февраля, в день, когда в ВАСУ был только подан иск против него.
«Вопрос не в том - разрешить или не разрешить - это внутренний вопрос человека, принимавшего присягу.
Единственное, что я могу сказать - этот человек уволился с работы 28 февраля, еще в день, когда подали иск против меня. Поэтому у меня это вызывает определенные сомнения», - отметил Власенко.
Также Сергей Власенко указал, что остается членом ВО «Батькивщина» и защитником Юлии Тимошенко.
«Я член ВО «Батькивщина» и им остаюсь, и никуда не собираюсь уходить. Я остаюсь защитником Юлии Тимошенко, и, поверьте - моя активность на этом фоне не уменьшится никак, она не зависит от того был ли я в парламенте или нет», - подчеркнул Власенко.