Власенко считает, что оппозиция не слишком агрессивно за него борется

Защитник Юлии Тимошенко, бывший народный депутат Сергей Власенко считает, что Объединенная оппозиция не достаточно агрессивно борется за его права и отмечает, что принятие депутатской присяги Романом Стаднийчуком - это вопрос лично к Стаднийчуку, а не к Объединенной оппозиции.

Об этом Сергей Власенко заявил в эфире «5 канала».

«Мне трудно быть объективным в этой ситуации, однако, если бы на моем месте был кто-то другой, а я был бы объединенной оппозицией - я бы, конечно, действовал другим способом и немного жестче», - завил Власенко.

Сергей Власенко отметил то, что Роман Стаднийчук уволился с места работы 28 февраля, в день, когда в ВАСУ был только подан иск против него.

«Вопрос не в том - разрешить или не разрешить - это внутренний вопрос человека, принимавшего присягу.

Единственное, что я могу сказать - этот человек уволился с работы 28 февраля, еще в день, когда подали иск против меня. Поэтому у меня это вызывает определенные сомнения», - отметил Власенко.

Также Сергей Власенко указал, что остается членом ВО «Батькивщина» и защитником Юлии Тимошенко.

«Я член ВО «Батькивщина» и им остаюсь, и никуда не собираюсь уходить. Я остаюсь защитником Юлии Тимошенко, и, поверьте - моя активность на этом фоне не уменьшится никак, она не зависит от того был ли я в парламенте или нет», - подчеркнул Власенко.