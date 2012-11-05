Ефремов сомневается, что оппозиция так легко сдаст мандаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня во время брифинга, комментируя соответствующее заявление представителей оппозиционных сил.

«Я юридически не вижу возможности. Перед тем, как делать какие-то заявления, необходимо посоветоваться с юристом», - сказал А.Ефремов.

Он заметил, что «обнулять» списки до того времени, пока кандидаты не стали депутатами, - большая глупость. «Сначала нужно принять присягу, стать народным депутатом, а затем уже принимать соответствующее решение по заявлению каждого народного депутата. Поэтому я думаю, что наши коллеги занимаются больше самопиаром, чем реальным решением проблемы», - сказал А.Ефремов.

По теме: В ПР вспомнили 37-й год

Кроме того, А.Ефремов выразил сомнение, что депутаты-мажоритарщики от оппозиции так легко согласятся на сдачу своих мандатов.

Более того, прибавил А.Ефремов, оппозиция поступает безответственно, говоря о повторных выборах в условиях второго экономического кризиса.

Как сообщал УНИАН, 4 октября один из лидеров оппозиции Анатолий Гриценко предложил Объединенной оппозиции «обнулить» свои списки в знак протеста против фальсификаций на выборах.

Объединенная оппозиция «Батькивщина» и ВО «Свобода» в целом одобрительно восприняли эту идею и пообещали 5 ноября выразить свои позиции относительно «обнуления» списков.

В партии «УДАР» высказались за то, чтобы решение об «обнулении» списков было консолидированным всеми тремя оппозиционными партиями, вошедшими в новый парламент - «Батькивщиной», «Свободой» и «Ударом».

Идею «обнуления» списков поддержали и некоторые оппозиционные кандидаты, победившие в избирательных округах, в том числе и победитель в 218-ом округе (г. Киев) Владимир Арьев.