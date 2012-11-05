В ПР вспомнили 37-й год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Мы бы поддержали создание ВСК, хотя на заседании фракции мы этот вопрос еще не рассматривали, но я думаю, что его (вопрос о создании ВСК – УНИАН) можно поддержать, потому что нас тоже волнует, кто вносит сумятицу в целом в нормальную избирательную кампанию на последней стадии, когда по мажоритарным округам ложка дегтя вбрасывается в бочку меда, и эту ситуацию пытаются разжечь до предела», - сказал А.Ефремов.

При этом он отметил, что предложенный оппозицией проект постановления по вопросу создания ВСК «вызывает недоумение».

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По темеПо словам А.Ефремова, те, «кто составляли проект постановления, они перебрали на себя функции карательного органа». «По-моему это чересчур, когда в парламенте определяют уже пофамильно, кого надо привлечь к ответственности, кого посадить, и за судей принимают соответствующие решения», - подчеркнул лидер фракции ПР.

Он добавил, что такой документ, кроме всего прочего, является также давлением на правоохранительные органы и суды. «По-моему даже «тройки» в свое время, в 37-м году не занимались таким вопросом, которым занимаются те люди, которые составили проект постановления», - подчеркнул А.Ефремов.

Лидер фракции ПР призвал все политические силы, в том числе и самих «регионалов», «заканчивать выяснять отношения». «Выборы прошли, голоса надо подсчитать честно, и победить должны те, кому люди отдали свое предпочтение, а не при помощи судебных решений», - сказал А.Ефремов.

Он призвал уже сегодня закончить избирательную кампанию и отдать соответствующие документы в Центральную избирательную комиссию.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября председатель Совета объединенной оппозиции «Батькивщина», народный депутат Арсений Яценюк внес в ВР проект постановления относительно расследования фактов фальсификации результатов выборов.

Как отметили в “Батькивщине”, происходящее с подведением итогов выборов в мажоритарных округах, где победу одержали представители оппозиции, нельзя назвать ни демократическими, ни честными, ни прозрачными выборами. “Провластные кандидаты не хотят смириться с тем, что народ их не поддержал, и не гнушаются ничем для фальсификации выборов в свою пользу – подкупом, запугиванием членов УИК и ОИК, повреждением бюллетеней и протоколов, избиением людей, которые пришли защитить результаты своего волеизъявления. Это происходит в ОИК №№ 11, 14, 20, 93, 94, 99, 130, 132, 194, 197, 211, 215, 216, 223”, - заявляют в “Батькивщине”.

Оппозиция требует от органов прокуратуры, Службы безопасности, Министерства внутренних дел, всех органов государственной власти расследовать факты подкупа, давления, фальсификации выборов, уничтожения избирательной документации в этих округах. В проекте постановления перечислены фамилии членов окружных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий, председателей областных государственных администраций, представителей органов внутренних дел и судей, которые причастны к фальсификациям результатов выборов и искажению волеизъявления украинцев.