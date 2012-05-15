Киевское метро заговорило на английском

Это сделано в рамках подготовки к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе метрополитена, с 14 мая первые пять поездов с двуязычными объявлениями начали курсировать на Святошинско-Броварской линии. С сегодняшнего дня еще по пять поездов с украинско-английскими объявлениями запущены на Куреневско-Красноармейской и Сырецко-Печерской линиях.

В метрополитене говорят, что до 1 июня все поезда киевской подземки будут иметь двуязычные объявления.

Решение о том, оставить ли английский перевод после проведения чемпионата, в метрополитене будут принимать после изучения отзывов пассажиров. Если будет такая необходимость - оставим, сказали в пресс-центре.

Теперь после объявления названия станции на украинском языке идет перевод английский перевод. Предупреждение "Осторожно, двери закрываются, следующая станция..." также дублируется на английском, как и информация о переходах на другие линии, и другие предупреждения.

Пассажиры в целом восприняли нововведение с любопытством и одобрением. В то же время, некоторые отмечают, что по сравнению с английской записью, объявления на украинском просто "поражают своим благозвучием". По оценкам пассажиров, звучание англоязычного текста немного неприятно воспринимается (особенно после того, как проедешь 5-10 станций подряд) из-за того, что английская запись "фонит", а запись предупреждения "Осторожно, двери закрываются" в английском варианте слишком громкая по сравнению с остальным текстом, она "выбивается" из общей тональности объявлений и потому имеет "тревожный" оттенок. В то же время, некоторые пассажиры высказывают предположение, что "голосовые" двуязычные объявления в метро введены только на время чемпионата Европы по футболу, поэтому "можно потерпеть", и вообще - это "путь к Европе".

Как сообщалось, уже с весны нынешнего года в рамках подготовки к Евро-2012 на станциях Киевского метрополитена стали появляться таблички и указатели на двух языках - украинском и английском. Кроме того, схемы станций метро, расклеенные в вагонах, также выполнены на двух языках, а на мониторах в вагонах после украинских названий станций появляются английские.

Напомним, в 90-х годах прошлого века двуязычие практиковалось в Киевском метрополитене. В Советском Союзе все надписи и объявления в метро были на русском языке, который в то время был языком межнационального общения граждан СССР. Но после обретения независимости в 1991 году на украинском транспорте (железнодорожном, городском общественном и в метрополитене, в частности) объявления и надписи стали выполнять на двух языках - русском и украинском. Во второй половине 90-х годов от русского языка в городском общественном транспорте постепенно отказались, и в надписях и объявлениях остался только украинский язык.