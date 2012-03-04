Активистка Femen получила в Москве 10 суток ареста

Мировой судебный участок арестовал на десять суток одну из активисток, устроивших акцию на избирательном участке в Москве, сообщила агентству РАПСИ руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.

"Мировой судья 216 участка района Гагаринский признал Анну Деда виновной в совершении административного правонарушения по статье 20.1 КОАП (мелкое хулигантство)", - сказала Усачева.

Инцидент произошел на избирательном участке в здании Российской академии наук, где голосовал премьер-министр России Владимир Путин. Три активистки украинского движения FEMEN обнажились по пояс и стали скандировать антипутинские лозунги.