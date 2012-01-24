Регионал: защита Тимошенко пытается доказать, что она святее Матери Терезы

Вместо выстраивания юридической линии защиты в деле ЕЭСУ адвокаты Тимошенко пытаются доказать, что она святее Матери Терезы.

Об этом заявил депутат от Партии регионов Владимир Олейник, сообщает пресс-служба партии.

"Адвокат Юлии Тимошенко Сергей Власенко огорошил сенсационным заявлением. Якобы его подопечная проведет в тюрьме не 7 лет, как предписано судебным приговором, а значительно дольше - 12 лет! При этом, правда, кивнул в сторону власти", - отметил депутат.

"Вместо выстраивания юридической линии защиты Тимошенко в деле ЕЭСУ адвокаты Тимошенко пытаются доказать, что она святее Матери Терезы", - заявил парламентарий.

По его мнению, совершенно очевидно, что они (адвокаты Тимошенко) собираться в суде не спорить с собранными доказательствами, а доказывать потенциальным избирателям ее невиновность, то есть переводят защиту из юридической плоскости в политическую.

"Для БЮТ страшнее падение рейтингов у избирателей, чем новые сроки для Юлии Тимошенко. Хотя сама Тимошенко для соратников все более превращается в безмолвную икону, с которой можно общаться через посредников-адвокатов, в знамя, за которым можно проскочить во властные кресла", - заявил Олейник.

По словам депутата, именно соратники сегодня приписывают своему вчерашнему лидеру новые тюремные сроки.

"А сама Юлия Тимошенко, похоже, станет подтверждением неотвратимости наказания для каждого, какой высокий пост он бы ни занимал. Закон должен быть един для всех. И статус политика, бывшего премьер-министра не дает ей оснований не отвечать перед законом и не снимает уголовной ответственности", - добавил он.

Украинская правда