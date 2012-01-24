Львовские регионалы рассорились с ОГА из-за китайского Нового года

Львовские «регионалы» обвинили руководство Львовской облгосадминистрации в дипломатическом скандале в связи с неучастием 22 января в праздновании китайского Нового года во Львове.

В переданном УНИАН заявлении фракции Партии регионов во Львовском областном совете отмечается, что «во Львове - настоящий дипломатический скандал». «Во время празднования Нового года по восточному стилю во Львов из столицы прибыл заместитель посла КНР в Украине, который на тот момент исполнял обязанности посла, господин ШИА. Однако, гостей из Поднебесной на официальном уровне никто из руководства области не встретил”, - говорится в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что визит был запланирован предварительно, и представители одного из мощнейших государств мира прибыли во Львов в рамках отмечания памятной даты – 20-летия украинско-китайских дипломатических отношений.

«Я шокирован тем, как прошло празднование китайского Нового года во Львове, - рассказал председатель фракции Партии регионов во Львовском областном совете Игорь ГРЕЩУК, который присутствовал на этом мероприятии. Несмотря на многотысячную общину Львова, которая присутствовала на празднике, от Львовской областной государственной администрации не было ни одного из пяти заместителей Михаила КОСТЮКА», - прибавил И.ГРЕЩУК.

По словам депутата, заместитель посла КНР был неприятно поражен таким «гостеприимством». И это притом, что накануне празднования Нового года по восточному стилю во Львов приезжали журналисты с центрального китайского телевидения и снимали промо-ролики о городе Львов и Львовской области. Однако с присущей восточной взвешенностью заместитель посла КНР в Украине господин ШИА не забыл поздравить украинцев с Днем Объединения.

«Я очень рад, что мы вместе отмечаем эти два праздника: украинский и китайский. У вас праздник Объединения, а у нас – Новый год. В мире чрезвычайно много праздников, но чтобы на один день приходилось два праздника, и которые вместе отмечали – это редко бывает. И мне хотелось бы выразить благодарность организаторам за то, что они организовали этот праздник, за их хорошее отношение к китайскому народу», - отметил дипломат.

Следует отметить, что на праздновании китайского Нового года во Львове присутствовали председатель Львовской областной организации Партии регионов Петр ПИСАРЧУК и городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ. А организовали праздник – представители Международной общественной организации «Культурно-исследовательский центр Украины и Китая «Ланьхва» Юрий КОТИК, ГО Кай и Алексей РИЗНЫК.

«Я принимаю участие в работе постоянной комиссии по вопросам инвестиций, регуляторной политики, ТЭК, энергоэффективности и развития предпринимательства Львовского областного совета, и знаю, как трудно в настоящее время привлекать инвесторов. Не хотелось бы, чтобы областные чиновники мешали налаживанию связей с экономически развитыми странами», - отметил И.ГРЕЩУК.

В свою очередь, пресс-служба Львовской ОГА сообщила, что „относительно присутствия заместителей председателя областной государственной администрации в праздничных мероприятиях по случаю китайского Нового Года 22 января будет проведена внутренняя проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения”.

Пресс-служба Львовской областной государственной администрации информирует, что официальных писем от Посольства Китайской Народной Республики в Украине с просьбой организовать встречу Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Украине или заместителя посла с руководством области в Львовскую областную государственную администрацию не поступало.

В адрес главы Львовской облгосадминистрации поступило приглашение от Международной общественной организации «Культурно-исследовательский центр Украины и Китая «Ланьхва» принять участие в праздновании китайского Нового Года, которое состоялось во львовском Дворце Искусств 22 января 2012 года.

„Однако глава Львовской облгосадминистрации Михаил КОСТЮК в этот день находился в Киеве, где принимал участие в мероприятиях по случаю Дня Соборности и Свободы Украины. Относительно присутствия заместителей председателя областной государственной администрации в праздничных мероприятиях по случаю китайского Нового Года 22 января будет проведена внутренняя проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения”, - информирует пресс-служба Львовской ОГА.