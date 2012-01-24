У Азарова пояснили: желание участников встречи работать оценивала охрана

Пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО называет досадным инцидент, который сегодня произошел с одним из участников совещания главы правительства с общественностью, студентом Прикарпатского национального университета Михаилом КАМЕНЕВЫМ.

Об этом В.ЛУКЬЯНЕНКО заявил журналистам после совещания, которое было посвящено обсуждению законопроекта о высшем образовании.

«Очень досадно, очень жалко, что он не смог принять участия, хотя был приглашен. К сожалению, он сам спровоцировал эту ситуацию. Он был допущен в зал, зашел сюда и имел возможность работать. Но затем вышел к студентам и начал конфликт с правоохранительными органами», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Он отметил, что М.КАМЕНЕВ спровоцировал конфликтную ситуацию, и потому охрана приняла решение человека, который может помешать конструктивной работе, не допускать. «Это очень досадно и очень хотелось бы избегать таких случаев», - подчеркнул В.ЛУКЬЯНЕНКО.