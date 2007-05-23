Станик, Пшеничному и Иващенко запретили осуществлять полномочия судей КС

Сегодня Шевченковский районный суд Киева в обеспечение административного иска народного депутата Украины V созыва Николая ОНИЩУКА (фракция “Наша Украина”) вынес решение, которым запретил судьям Валерию ПШЕНИЧНОМУ, Сюзанне СТАННИК и Владимиру ИВАЩЕНКО осуществлять полномочия судей Конституционного Суда Украины, поскольку они являются освобожденными от должностей.

Об этом УНИАН сообщил сам Н.ОНИЩУК.

Также, по его словам, в порядке обеспечения иска, ввиду возможных необратимых последствий участия указанных судей в судебных заседаниях, суд запретил В.ПШЕНИЧНОМУ, как исполняющему обязанности председателя КС, вести заседания, а также допускать на эти заседания судей, освобожденных от должностей, и осуществление ими любых действий, которые влекут за собой правовые последствия в контексте закона о конституционном суде.

“Это значит, что КС может проводить заседание в соответствии с законом о КС при условии наличия кворума судей КС без участия ПШЕНИЧНОГО, ИВАЩЕНКО и СТАННИК”, - подчеркнул Н.ОНИЩУК, добавив, что при кворуме не менее 12 судей, но без участия указанніх трех лиц, КС может проводить свои заседания.

Также он заметил, что, исходя из судебного постановления, полномочия и.о. председателя КС должно быть возложено на другое лицо. “Это означает, что продолжение заседаний КС будет возможным при условии определения и.о. председателя суда вместо В.ПШЕНИЧНОГО, который, согласно данному постановлению, отстранен от выполнения функций судьи КС”, - отметил Н.ОНИЩУК.