От имени КИУ в Харькове раздавали фальшивые листовки

Комитет избирателей Украины не имеет никакого отношения к распространению в Харькове агитационных листовок «Навстречу честным выборам 31 октября», в которых односторонне освещается информация об основных претендентах на должность Харьковского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции председатель Харьковской областной организации Комитета избирателей Украины Михаил КАМЧАТНЫЙ после того, как журналисты показали ему экземпляр агитационной листовки с логотипом и символикой КИУ, которую утром распространяли возле выходов из метро в Харькове.

В листовке представлены статистические данные и характеристики кандидата на должность мэра Харькова от Партии регионов Геннадия КЕРНЕСА, кандидата от Коммунистической партии Украины Аллу АЛЕКСАНДРОВСКУЮ и кандидата от ВО «Батькивщина» Арсена АВАКОВА. Причем формулировка характеристик имеет выразительно односторонний характер и освещает кандидатуру Г.КЕРНЕСА в исключительно позитивном плане. На печатной продукции не указаны никакие исходные данные и тираж.

«К этой продукции наша организация не имеет никакого отношения. Если бы мы даже и выпускали, то мы бы не нарушали закон и выпускали с исходными данными», - заверил М.КАМЧАТНЫЙ.

Он подчеркнул, что Комитет избирателей Украины выпускает печатную продукцию только просветительского, а не агитационного характера.

«Если мы выпускаем продукцию, у нас есть буклеты просветительского характера: как голосовать, какие виды выборов и тому подобное. Связанную продукцию с явной агитацией каких-то кандидатов мы никогда не выпускали, и выпускать не будем», - подчеркнул М.КАМЧАТНЫЙ.

Он допустил, что к этому могут быть причастны разные политические силы - как лидеры социологических опросов, так и аутсайдеры.

Между тем директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО, комментируя рейтинги кандидатов на пост мэра Харькова, полученные в ходе исследования, проведенного Всеукраинским социологическим консорциумом, отметил: «Фаворитами мэрской гонки в Харькове являются и. о. городского председателя Геннадий КЕРНЕС и экс-губернатор Харьковской области Арсен АВАКОВ. При этом разница в рейтингах этих политиков находится в рамках статистической погрешности – 14,7% у А.АВАКОВА, 16,8% - у Г.КЕРНЕСА».

Но основная интрига кампании в Харькове заключается в том, что около трети харьковчан - 31% - еще не определились со своим выбором. Голоса именно этих избирателей и определят исход выборов, подчеркнул эксперт.

В.ФЕСЕНКО считает, что такая интрига выборов обусловлена также и тем, что Г.КЕРНЕС является лидером в рейтинге недоверия среди харьковчан. «По результатам исследования, ему не доверяют 65,3% опрошенных. Показательно, что за Г.КЕРНЕСА не готова голосовать даже часть сторонников Партии регионов: рейтинг Партии регионов в Харькове - 34,1%, а за Г.КЕРНЕСА готовы голосовать в половину меньшее количество избирателей. У А.АВАКОВА прямо противоположная ситуация: его личный рейтинг почти в два раза выше, чем рейтинг «Батькивщины», - сказал эксперт.