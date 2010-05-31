Эксперт удивлен, почему коммунистам не пришла в голову мысль о мандаринах

С точки зрения здравоохранения и наполнения госбюджета запрет на подорожание сигарет не имеет никакого смысла.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил заведующий отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины Константин КРАСОВСКИЙ. Напомним, 20 мая 2010 г. Верховная Рада Украины приняла закон №6337 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (о налогообложении)», который предусматривает повышение акцизов на пиво, табачную продукцию, алкогольные напитки и бензин. Во время голосования в законопроект была внесена поправка народного депутата Петра СИМОНЕНКО (фракция Коммунистической партии Украины), что введение высших ставок акциза на табачные изделия происходит исключительно при условии сохранения действующих розничных цен на сигареты.

К.КРАСОВСКИЙ, в частности, отметил: «Главная цель роста акциза – это снижение уровня курения. Но курильщики реагируют не на уровень акциза, а на уровень цен. Чем высшие цены – тем меньше людей курят, тем меньше людей начинают курить, тем больше людей бросает курить. Потому сдерживать рост цен на сигареты не имеет никакого смысла».

По мнению К.КРАСОВСКОГО, нет смысла «замораживать» цены на сигареты и с точки зрения доходов бюджета, поскольку, чем выше цена пачки, тем выше и процентная часть акциза. «Потому запрет на рост цен на сигареты был достаточно популистским шагом. Причем, авторам этой поправки почему-то не пришло в голову, что сигареты – это не яблоки, не мандарины, которые в Украине почему-то дороже, чем в Польше, хотя в Польше зарплаты существенно выше. Выходит, полезные продукты там дешевле, а вредные - существенно дороже, чем в Украине. То есть, ограничивать рост цен на сигареты не имеет никакого смысла», - уверен К.КРАСОВСКИЙ.

«Эта поправка коммунистов была откровенно популистской. Я не понимаю, почему профильный комитет поддержал это предложение – абсолютно непрофессиональное по многим параметрам», - удивляется К.КРАСОВСКИЙ.