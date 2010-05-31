Глава СБУ считает, что Крыму сепаратизм не угрожает
10:13, 31 мая 2010Политика
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Крымчане "чувствуют себя украинцами"
Глава Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ считает, что Крыму сепаратизм не угрожает.
Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант».
«Я считаю, что Крыму сепаратизм не угрожает, на данном этапе – так точно», - заявил В.ХОРОШКОВСКИЙ.
«Да, там немного другая культура. Да, исторически так сложилось, что большинство населения там говорит на русском языке. Но в Крыму живут украинцы, и они чувствуют себя украинцами, в том числе, кстати, и в Севастополе. Поэтому говорить о том, что в Крыму на сегодняшний день развиты сепаратистские настроения, я не могу», - добавил глава СБУ.
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