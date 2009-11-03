Яценюк считает, что Украину переключили с педофилии на грипп

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что ситуация вокруг эпидемии гриппа в стране является политической технологией, заложниками которой стали люди. Об этом он заявил в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, по его словам, нагнетание ситуации вокруг эпидемии гриппа - «это политическая технология. И люди в этой политической технологии стали заложниками». Он подчеркнул, что легче всего управлять бедными людьми, которые боятся. «На это сейчас направлена вся государственная машина – манипулировать людьми. Тогда эти люди не могут принять решение, потому что их загнали в такие условия».

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что он как член парламентского комитета по вопросам здравоохранения объехал четыре области: Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую, – где пообщался с врачами. «Это люди, которые спасли сотни и тысячи жизней. Они говорят: да, действительно, у нас не типичное сезонное явление, в принципе, пороговые показатели несколько выросли. Но нет эпидемии. Они справляются со всем, причем справляются самостоятельно. Центральная власть не сделала ничего для того, чтобы помочь людям. Все лежит на плечах медицинского персонала, мэров городов», – отметил политик.

Для того, чтобы вылечить любую болезнь, по словам А.ЯЦЕНЮКА, нужно установить диагноз: «Я вам могу дать четкий диагноз того, что сейчас происходит в Украине. В Украине действительно есть эпидемия – только политическая эпидемия».

Он отметил, что каждое утро на стол главы правительства кладут справку о санитарно-эпидемиологическом положении в Украине. «Три недели назад знали о том, что есть определенное обострение. Но это обострение не имеет тотального характера по всей Украине».

Политик обратил внимание на тот факт, что «эпидемия» разгорелась именно в четырех западных областях: «Там что у нас, франкфуртский аэропорт, где самое большое перемещение людей? Почему этого возбудителя нет в городе Киеве? Это – четыре области, где идет самая большая борьба, как они говорят, за электорат».

А.ЯЦЕНЮК убежден, что истерика и паника были спровоцированы. «Людей фактически бросили на то, что женщина, которая имеет 640 гривень пенсии, бежит и на последние деньги покупает медицинские препараты. Причем она не знает, что покупать. Потому что ей не объяснили, что нужно», – сказал депутат, добавив, что правительство не обеспечило лекарствами и медицинские учреждения.

А.ЯЦЕНЮК считает, что эта «политическая эпидемия» была нужна, чтобы отвлечь внимание от «педофильского скандала», в котором фигурируют народные депутаты, и «дела Лозинского». «Посмотрите, что произошло. Кто-то говорит о «педофильском скандале»? Нет. Может, кто-то говорит сейчас о ЛОЗИНСКОМ? Нет. Или кто-то говорит о 4 миллионах безработных в Украине? Нет. Говорят о неоплаченном газе? Нет», – заявил политик.

«Политическая составляющая стала доминантой. У меня есть только одно обращение: не стоит президентский офис того, чтобы отдать человеческую жизнь. Остановитесь», – заявил А.ЯЦЕНЮК.