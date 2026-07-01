Биткоин обвалился до минимума за почти два года: сколько стоит криптовалюта сегодня

Падение произошло на фоне растущего беспокойства инвесторов по поводу перспектив рынка.

Биткоин упал до 21-месячного минимума на фоне перспективы повышения процентных ставок в США и опасений относительно стратегии крупного корпоративного покупателя токена. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время азиатских торгов в среду, 1 июля, биткоин подешевел на 1,5% – до 57 742 долларов, достигнув самого низкого уровня с 17 сентября 2024 года. Это произошло из-за заявлений руководства Федеральной резервной системы США, которые усиливают ожидания повышения процентных ставок. Это приводит к оттоку капитала из таких активов, как криптовалюты, не приносящих доходности.

"Биткоин столкнулся с растущими трудностями на фоне изменения ожиданий относительно ставок ФРС и укрепления доллара", – отметил аналитик IG Australia Тони Сайкамор.

Видео дня

Во время своей первой пресс-конференции в качестве председателя ФРС в прошлом месяце Кевин Варш ясно дал понять, что центральный банк не будет терпеть высокую инфляцию, что усилило ожидания повышения ставок и укрепило доллар. Другие представители ФРС также говорят о возможности более жесткой денежно-кредитной политики. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак 30 июня сообщила, что центробанк может повысить ставки, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 2%.

В июне инвесторы вывели более 4 млрд долларов из биткоин-ETF (биржевых инвестиционных фондов), зарегистрированных в США – это самый крупный отток с момента запуска этих фондов два года назад.

Кроме того, инвесторы пересмотрели первоначальный оптимизм в отношении реорганизации компании Strategy Inc., которую связывают с известным предпринимателем и сторонником Bitcoin Майклом Сейлором. Это вызвало опасения, что один из крупнейших корпоративных покупателей биткоина больше не гарантирует стабильного спроса.

Хотя сначала инвесторы положительно восприняли перспективу выкупа собственных акций и увеличения денежных резервов, их внимание быстро переключилось на большую гибкость компании Strategy, которая теперь может продавать биткоины и отдавать приоритет управлению балансом, а не непрерывному накоплению активов.

Биткоин уже упал более чем на 50% от исторического максимума в свыше 126 000 долларов в октябре 2025 года и торгуется ниже 200-недельной скользящей средней – технического уровня, который иногда сигнализирует о затяжном падении.

Курсбиткона к доллару – последние новости

По мнению экспертов, снижение геополитической напряжённости может поддержать рисковые активы, в частности криптовалюты. Особенно если это приведёт к падению цен на нефть и снижению инфляционных ожиданий. Так, биткоин продемонстрировал существенный рост после заявления США и Ирана о достижении договоренности о прекращении боевых действий и возобновлении работы Ормузского пролива.

Два месяца назад биткоин обновил максимум с января, преодолев отметку в 80 000 долларов. Динамика рынка свидетельствовала о продолжении роста и достижении уровня 85 000 долларов в ближайшее время, однако эти ожидания не оправдались.

Вас также могут заинтересовать новости: